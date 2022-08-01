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Знаменитый актер отметил: в трудные времена люди в России и Советском Союзе объединялись. В этом и заключается сила всех проживающих в стране.

Актер Константин Лавроненко раскритиковал знаменитостей, которые не поддержали действия российской власти и осудили специальную военную операцию по защите Донбасса. По его мнению, так поступают только трусы и глупцы.

«Это — трусость, глупость. Кто-то не понимает, кто-то боится. Но причин очень много. Кто-то опасается за свои деньги, кто-то еще боится за что-то, очень много людей за компанию, что так принято», — заявил он в эфире программы «Соловьев Live».

Лавроненко уверен — в непростое и трудное время для страны граждане должны не разобщаться, а наоборот объединяться. Именно это и является отличительной чертой всех живущих в России и распавшемся СССР.

«С одной стороны, я опечален, с другой — очень хорошо, что так проявляется. Знаете, как ситом просеивается весь мусор, остается все чистое», — добавил актер.

При этом отметил, называть всех не поддержавших Россию предателями не хочет. Однако, если Лавроненко более благосклонен, то многие россияне не готовы терпеть поведение некоторых звезд отечественного шоу—бизнеса. Так, из-за резких высказываний Максима Галкина в адрес родины, его призвали больше никогда не возвращаться в Россию.

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