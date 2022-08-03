Три смерти за одну ночь: в Алтайском крае девушка лишилась родителей и бывшего мужа
Мужчина застрелил престарелых супругов и покончил с собой в Алтайском крае
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Убийца развелся с дочерью застреленных пенсионеров, возможно, это и стало мотивом преступления.
Водитель скорой помощи расправился над бывшими тестем и тещей в Алтайском крае, а затем и сам свел счеты с жизнью.
По информации 5-tv.ru, местный водитель кареты скорой помощи в селе Романово застрелил из охотничьего ружья 69-летнего мужчину и его 76-летнюю супругу, с дочерью которых некоторое время состоял в браке.
Инцидент произошел в ночь на 31 июля. Женщина от полученных ранений умерла не сразу, некоторое время врачи боролись за ее жизнь в больнице, а мужчина скончался в момент убийства.
Спустя некоторое время после преступления в сарае одного из приусадебных участков нашли тело самого убийцы. По версии следствия, он покончил с собой.
В региональном отделении Следственного комитета РФ подтвердили информацию об инциденте, отметив, что мужчина год назад развелся с дочерью убитых. Теперь следователи занимаются расследованием этого дела.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать жителя Новосибирска, который подозревается в жестоком убийстве несовершеннолетней девушки на глазах очевидцев. Он нанес жертве 14 ударов ножом.