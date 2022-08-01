Логика пропала: посол Украины потребовал от России вернуть имущество СССР

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Дипломаты Незалежной решили, что они могут попытаться «достать» британское имущество через обвинения России. Что значат эти хитрые ходы?

Украина требует от России вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества бывшего СССР, которое якобы оказалось у Москвы незаконно. Такое громкое заявление озвучил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью с украинскими СМИ.

Незалежная «особо настаивает» отдать помещения в Великобритании, которые, по мнению украинцев, были присвоены Россией незаконно.

«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», — объяснил свою идею Вадим Пристайко.

Посол признал, что после развала СССР Москва взяла на себя все долги союза в обмен на его зарубежное имущество. Да, признает Пристайко, тогда Украина согласилась с этим решением, но документы не ратифицировала, поэтому вполне может просить имущество.

В феврале российский президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью рассчиталась за долги Советского Союза, а Киев отказался выполнять соглашения о возврате части советских активов. По какой причине Пристайко решил, что может требовать некое британское имущество — неизвестно.

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