Деньги или принципы: почему Лобода отказалась вернуться в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Komsomolskaya Pravda

Сейчас певица активно гастролирует по городам Европы. Основной доход ранее звезда получала с российских зрителей, но с началом спецоперации начала проявлять агрессию и отказалась от «любимой» публики.

Украинская певица Светлана Лобода в интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе рассказала, что не планирует возвращаться в Россию.

Она заявила, что ей непросто приходится с детьми, но она смирилась с переездом и с началом нового этапа своей жизни. Артистка старается объяснять детям, что из-за сложившейся ситуации их возвращение в страну стало невозможным.

«Я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено», — заметила дива.

Несколько месяцев назад украинская певица Светлана Лобода, которая в последнее время жила и работала в России, решила покинуть страну и переехать вместе со своей семьей в Европу. Сейчас поп-дива выступает по европейским городам и старается помогать Украине. Некогда любимую российскую публику она буквально возненавидела с началом спецоперации, несмотря на то, что зарабатывала на ней миллионы. Артистка не раз негативно высказывалась в адрес необъятной и порой вела себя агрессивно.

Как ранее писал 5-tv.ru, Лобода ответила на слухи об оплаченном ее пиарщиками «романе» с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.