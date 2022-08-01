Умер последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин

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Детали произошедшего не уточняются.

На 85-м году жизни скончался последний председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Советского Союза Вадим Бакатин, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Детали произошедшего не уточнялись.

«Бакатин скончался», — отметил информатор.

Последний председатель КГБ известен тем, что раскрыл США технологию подслушивания американского посольства в Москве. Это было сделано с согласия президента Советского Союза Михаила Горбачева в качестве так называемого знака «доброй воли».

Вадим Бакатин родился в Киселевске Новосибирской области (ныне — Кемеровская область — Прим. ред.). Изначально трудился в строительном управлении региона, затем получил должность секретаря кузбасского горкома и обкома КПСС. Карьера Бакатина развивалась стремительно: с 1983 года работал инспектором ЦК КПСС, затем первым секретарем Кировского обкома КПСС. В октябре 1988 года Горбачев назначил его на должность главы МВД СССР. После Бакатину присвоили звание генерал-лейтенанта.

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