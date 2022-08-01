По указке США: с чем связан конфликт в Косово и кто на самом деле за ним стоит

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Политолог Дмитрий Солонников назвал точные причины обострения ситуации.

Раскаленная обстановка сейчас на границе Косово и Сербии. С одной стороны туда начали стягивать спецназ, с другой — сухопутные войска и авиацию. Поводом для эскалации конфликта стало решение Приштина больше не признавать сербские паспорта и автомобильные номера. А значит, лишить прав огромное количество людей на севере самопровозглашенной республики.

Сербско-албанский конфликт тянется веками, но еще никогда, по словам президента Вучича, ситуация не была такой сложной. Корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко расскажет о последних событиях.

В шаге от войны: эта ночь в Косово — противостояние противоречивых сообщений, поднявших по тревоге сначала сербские общины, потом — полицию самопровозглашенной республики. Миротворцы на всякий случай перерыли дороги, соединяющие сербские и албанские кварталы.

Сиреной и тревожным набатом сербы встретили новость о том, что на двух КПП в край перестали пускать авто с сербскими номерами. Сегодня должно было вступить в силу решение властей спорного региона о замене регистрационных знаков. А вместе с ним — запрет на сербские паспорта. Решение, которое, по сути, лишало бы гражданских прав большую часть жителей северного Косово. А это — прямой путь к новому вооруженному конфликту. На одном из КПП стрельбу слышали уже этой ночью.

Полиция Приштины отправила спецподразделения и бронетехнику в косовскую Митровицу — главный сербский город региона. Президент Сербии Александр Вучич еще накануне заявил: самопровозглашенные власти региона готовят вооруженную операцию.

«​​Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно „нейтрализовать“ косовоалбанскими руками. Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово», — комментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сербы считают Косово сердцем своей родины. До прихода Османской империи здесь находился патриарший престол — край до сих пор изобилует православными монастырями. Длящийся веками конфликт между албанцами и сербами не раз подогревался со стороны. В 99-м НАТО, якобы пытаясь предотвратить этнические чистки, подвергло Югославию массовым бомбардировкам. В Косово ввели миротворцев. Край объявил о независимости, которую до сих пор признают, в том числе и в России.

«Мы помним, как в июне Шольц выставлял ультиматум Вучичу, что Сербия должна ввести антироссийские санкции и признать Косово. Вучич на этот ультиматум не пошел, соответственно, это — спланированная организованная провокация Евросоюза, Германии, Брюсселя и НАТО», — заметил политолог Дмитрий Солонников.

В апреле балканские газеты писали, что Великобритания поставила мятежной Приштине десятки зенитных комплексов. Еще через месяц Пентагон объявил о совместных учениях своих инструкторов с так называемыми силами безопасности Косово. А буквально на прошлой неделе лидеров самопровозглашенной республики принимал в Вашингтоне госсекретарь Энтони Блинкен. О внешнем влиянии на Приштину говорит и тот факт, что конфликт минувшей ночи оказался исчерпан, когда американский посол в регионе дал соответствующее указание.

Эти откровения еще раз демонстрируют: попытка дестабилизации Балкан ничто иное как способ давления Соединенных Штатов на партнеров России. Сербия всегда оставалась на стороне Москвы. За это в Брюсселе ее даже обещали лишить финансовой помощи в рамках программы вступления в Евросоюз. И тот факт, что сегодняшним решением конфликт не исчерпан, а скорее сдвинут на неопределенное время, говорит о том, что Вашингтон еще может использовать карту Балканского кризиса в своих корыстных интересах. карту Балканского кризиса в своих корыстных интересах.