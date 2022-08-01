«Изменил всю его жизнь»: Разин почтил память Юры Шатунова на сороковины

Фото: www.globallookpress.com / Tatiana Morozova

Вспоминая экс-солиста «Ласкового мая», продюсер группы не упустил возможность отметить и свои заслуги.

На 40-й день со дня смерти Юры Шатунова продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин почтил память артиста. в социальной сети он опубликовал пост, в котором отметил важность артиста для российской эстрады и свою роль в становлении и рождении звезды.

«Сегодня 40 дней как с нами больше нет моего дорогого кума Юры Шатунова. Человека, которого я когда-то привел в Москву и изменил всю его жизнь. Сегодня его душа уходит к богу. Считаю, Юра был самой яркой вспышкой советской и российской эстрады. Горжусь тем, что являлся непосредственно автором этого проекта и осуществил его, как продюсер, в полном объеме», — написал Разин.

Андрей Разин почтил память Шатунова на 40-й день после смерти; Instagram* / razin_andrei_lm

Продюсер добавил, что Шатунова будут помнить столетиями. Этот факт он также приписал себе в заслугу.

Юра Шатунов скончался от обширного инфаркта 23 июня. Ему стало плохо во время загородного отдыха. Артиста доставили в больницу подмосковного Домодедово, но врачам не удалось его спасти. Кумиру миллионов было 48 лет. Часть праха захоронена на Троекуровском кладбище Москвы, вторая отправлена в Германию, где жил с женой и детьми музыкант.

Поклонники и близкие Шатунова уверены — внезапная смерть спровоцирована именно стрессом и переживаниями из-за суда артиста с Разиным. На протяжении трех лет он пытался доказать — права на песни принадлежат ему. За несколько дней до кончины суд вынес решение в пользу Шатунова. Но огромный стресс сказался на работе сердца. Разин же после смерти Шатунова убеждает — в трагедии виноват новый директор артиста, который заставлял певца работать на износ, чтобы были деньги на оплату адвокатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит могила Юры Шатунова на 40-й день со дня смерти.

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