Прямая трансляция с панихиды на 40-й день со смерти Юры Шатунова

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Ожидается, что проститься с бывшим солистом «Ласкового мая» придет множество народа.

Мероприятия, приуроченные к 40 дням со смерти певца Юрия Шатунова пройдут на Троекуровском кладбище, где захоронена часть праха культового российского певца.

«Вход на панихиду свободный. Знаю, что собираются приехать поклонники Юры из разных городов и даже стран», — сообщил директор погибшего певца Аркадий Кудряшов в диалоге с aif.ru.

На всякий случай, охрана кладбища предупреждена о возможном наплыве посетителей.