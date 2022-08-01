Власти Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины

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Замглавы субъекта Кирилл Стремоусов напомнил, что Херсонщина — исторически русская территория.

Херсонская область — русская территория и ее нахождение в составе Украины ошибка истории. Такое заявление озвучил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Херсон и Херсонская область создавались указом Екатерины II. Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», — сказал Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Кроме того, замглавы региона добавил, что регион активно готовится к проведения референдума по вхождению в состав Российской Федерации.

Херсонская область была полностью освобождена от националистов в середине марта. Сейчас власти региона восстанавливают инфраструктуру, а местные жители возвращаются к привычной, мирной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что под Херсоном были задержаны три боевика ВСУ, ответственные за наведение удара по Брилевке.