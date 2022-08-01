Наташа Королева рассказала, почему уехала из России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Знаменитость выкладывает фотографии из Майями, чем вызывает много вопросов у поклонников.

Известная российская певица Наташа Королева недавно уехала в Америку. Многие поклонники сочли, что артистка эмигрировала в США. Поводом таких слухов стали ее фотографии с отдыха в Майями. Но она поспешила развеять все домыслы по поводу ее отъезда.

«Конечно, я никуда не эмигрировала. Об этом не может идти даже и речи. Я артист международного масштаба, с 16 лет выступаю по всему миру. В Америке, как вы знаете, бываю регулярно. У меня здесь живут сестра, племянница, мама в возрасте», — объяснилась знаменитость.

Также Королева сообщила, что их отношения «Тарзаном» только крепчают с каждым днем. Кроме того, она отметила, что скоро вернется в Россию, так как у нее очень плотный расписанный график на месяцы вперед.

«Как то­лько вернусь, полечу по приглашению президента республики Дагестан в Махачка­лу. Будет очень инте­ресное мероприятие. Скоро вы все об этом узнаете», — подытожила она в интервью с изданием Prozvezd.info.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что молодая жена Петросяна озвучила причину отъезда из России.