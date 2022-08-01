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Действия Украины противоречат венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Некоторые страны Североантлантического Альянса поддерживают действия Киевского режима по вербовке иностранцев в украинскую армию, чтобы те участвовали в боевых действиях в Донбассе. Об этом сообщил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Также он отметил, что вербовкой занимаются не только неправительственные организации, но и украинские зарубежные диппредставительства. В связи с этим Тарабрин указал на противоречие международным соглашениям, в том числе венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Напомним, что недавно появилась информация о вербовке граждан Польши Службой внешней разведки Украины (СВРУ) с 2012 года. Тогда Киеву требовалось получить информацию о состоянии политических отношений Молдавии и Приднестровской молдавской республики (ПМР).

Завербованные поляки были обязаны оценивать деятельность правящего альянса «За европейскую интеграцию в Молдове» и повышать значимость Украины в урегулировании приднестровского конфликта.

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