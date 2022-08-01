«Просто разорван»: Деревянко рассказал о своих психологических проблемах

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Два года назад актер расстался со своей возлюбленной, с которой у них вне брака родилось двое детей.

Российский актер Павел Деревянко является одним из самых востребованных артистов страны. Но на психике знаменитости негативно сказались популярность и семейные драмы. Он даже обратился к помощи психолога.

Деревянко всегда пользовался излишним вниманием среди женского пола. Звезда сериала «Беспринципные» был в свободных отношениях с Дарьей Мясищевой, которая родила ему двух дочерей. Два года назад пара окончательно рассталась. При этом, несмотря на такую вольную и, казалось бы, счастливую жизнь, Павел неоднократно посещал психолога, чтобы преодолеть внутренние кризисы.

«Первый раз обратился к специалисту где-то лет десять назад. У меня раньше бывали странные состояния, когда мне было тяжело поддерживать разговор, формулировать мысли. Мы позанимались три или четыре раза, но потом я забыл про это», — рассказал актер в интервью HELLO.RU.

Кроме того, он не замалчивает свое депрессивное состояние. Так, после расставания с Мясищевой у знаменитости началась депрессия.

«Мы с ней расстались — и что-то стало меня сильно раскручивать. Я был зол на нее. Потом понял, что это послужило формальной причиной, а что там меня стало раскручивать, не понимал. В позапрошлый Новый год был в абсолютнейших соплях. Просто разорван! Раньше осознанность давала мне силы правильно принимать решения. Быстро все осознавал и отпускал. А в тот Новый год понимал, что отпустить не могу. Я был в лоскутах!» — поделился актер.

По его словам, в текущее время психологические проблемы позади, и он снова наслаждается статусом холостяка.

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