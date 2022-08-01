Спасатели почти избавили краснокнижного кита в Охотском море от смертельной ловушки

В Охотском море проводится операция по спасению запутавшегося в неводе краснокнижного кита

Фото, видео: Юрий Смитюк / ТАСС; Telegram / Degtyarev_Info

Специальные инструменты для вызволения злосчастной веревки из челюсти морского гиганта будут изготовлены в ближайшее время.

Краснокнижный кит, который запутался в неводе в Охотском море, продолжает ожидать помощи. Экспедиция по его спасению идет полным ходом, большая часть работы уже завершена. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Спасатели практически срезали все снасти, в которых запуталось млекопитающее. Кит находится в свободном плавании. Однако еще надо снять веревку с верхней челюсти. Для этого требуются специальные инструменты, они сейчас изготавливаются в срочном порядке», — написал он в своем Telegram-канале.

В том числе Дегтярев отметил, что по заявлениям экспертов, на полное освобождение гигантского морского обитателя потребуется еще около двух-трех дней.

Напомним, что два дня назад в водах Охотского моря запутался редкий краснокнижный гренландский кит. Тогда на помощь млекопитающему вылетела целая экспедиция. Вначале морской гигант не подпускал к себе людей, но специально обученной команде все-таки удалось предпринять спасательные меры.

По словам зоозащитников, популяция гренландских китов насчитывает около 300-400 особей. Смерть даже одной из них может принести серьезную угрозу для выживания всего вида.

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