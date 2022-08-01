Европа трещит по швам: Макрон и Шольц готовы начать «войну» с Брюсселем

Фото: CLEMENS BILAN / ТАСС

Ведущие европейские политики на пороге серьезного скандала из-за политики ЕС в отношении к России.

Среди глав стран Европы намечается большой раскол. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время начнут конфликтовать с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Основной причиной предстоящих разногласий между тремя из семи представителей G7 называется тот факт, что Урсула фон дер Ляйен откровенно плохо справилась во взаимодействиях с Москвой. Обозреватель Мартин Джей в статье для Strategic culture спрогнозировал, что инициатором раскола станут досрочные выборы премьера Италии после ухода с поста Марио Драги.

Автор статьи добавил, что другие страны также откажутся «смехотворно продолжать так называемое наказание Путина, которое на самом деле разрушает экономику ЕС».

Открытую конфронтацию с Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе начнет Шольц, чья страна сильнее всего страдает от нехватки российского газа, а Макрон присоединится к давлению на главу Еврокомиссии, чтобы начать диалог с Путиным с чистого листа, уверен аналитик.

Автор статьи отмечает, что все признаки раскола позиций европейских лидеров уже довольно очевидны.

«В Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере девяти миллиардов евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания», — заметил Мартин Джей.

Аналитик заключил, что «золотые отношения США и ЕС также подошли к концу», а Евросоюз вскоре будет разделен как никогда раньше. Публицист добавил, что перед тем, как официально отвернуться от Зеленского, в СМИ будет запущена массовая кампания с обвинениями в том, что Украина передает оружие сирийским террористам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как меняется отношение Европы к ситуации на Украине. Например, западная пресса разузнала, что Шольц и Макрон непублично убеждали Зеленского пойти на переговоры с Россией.