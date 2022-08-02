«Царя» на плаху: жители петербуржского дома воюют с главой жилищного кооператива

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Жильцы многоквартирного дома борются с главой жилищного кооператива, как уверяют собственники — самоизбранным.

Дом на окраине Петербурга бьет рекорды по коммунальным счетам. За обычную двухкомнатную квартиру там требуют почти сто тысяч рублей в месяц. Поверить в это сложно, но у многоэтажки не история, а сплошная драма с криминальными элементами, которыми заинтересовался уже Следственный комитет.

Власть над домом, как сообщается, самовольно захватил жилищный кооператив. Теперь хозяева квартир собирают компромат на его председателя, он — на хозяев квартир. А пока, как выяснила корреспондент «Известий» Наталия Оскерко, у жильцов растут многомиллионные долги за воду и тепло.

А еще паркинг, электричество и взнос на капремонт. Итого: больше 90 тысяч рублей. Вот только живет Руслан Сивоконь не в пентхаусе в центре Петербурга, а в обычной двушке на окраине. Такие счета людям стали приходить, когда неожиданно в доме появился жилищный кооператив. Для собственников это стало неприятным сюрпризом, ведь, как они уверяют, в голосовании не участвовали.

«Мы ни разу не видели никаких предложений, что у нас будут собрания, просто до нас доходили слухи, что были собрания якобы с Иваном Сергеевичем, но там было пять человек и не более, а по спискам потом идет — от 50% до 90% проголосовавших. Где они?» — возмущается жительница проблемного дома Александра.

Иван Сергеевич — это председатель жилищного кооператива. Самоизбранный, как считают жители. Когда образовался новый орган управления домом, он, по словам жильцов многоэтажки, просто захватил диспетчерскую и подделал протоколы.

«Он самозванец, люди выкрикивали протест, естественно, он с наглым лицом и остается сидеть в этом кабинете, который сам занял», — рассказал житель дома Андрей Корнилов.

Государственная жилищная инспекция встала на сторону людей: жилищный кооператив не может осуществлять управление домом, если не является его застройщиком или собственником земельного участка. Суд признал документы фиктивными. Но председатель жилищного кооператива складывать полномочия отказался.

«Каждый человек — проснулся, что-то хочет, что-то не хочет, кому-то квартиру затопило, кому-то, наоборот, чем-то помогли. Сегодня ты им нравишься, завтра не нравишься, послезавтра — очень нравишься», — уверяет председатель жилищного кооператива Иван Тихашин.

После этого владельцы квартир создали ТСЖ. Но от этого путаница только усилилась: людям стали приходить вторые квитанции, и по какой платить, многие так и не разобрались. А война жильцов с председателем кооператива перешла в активную фазу. Машины в паркинге начали бить неизвестные, а затем и вовсе попытались избить наиболее активных собственников.

«Угрожали, если я не прекращу какую-то деятельность по противодействию жилищному кооперативу, мне будут нанесены тяжкие телесные, вплоть до инвалидности. Алексею Никитину звонили по телефону и угрожали плеснуть кислотой в лицо», — поделился с корреспондентом житель дома Руслан Сивоконь.

На активных жителей глава кооператива начал собирать компромат: вот якобы председатель ТСЖ выпивает на детской площадке. В ответ собственники собрали на Тихашина свое досье. Например, судимость в прошлом: два года условно за незаконное предпринимательство. И дружеские отношения с одним из проходивших по тому же делу — Григорием Черкасовым.

Он, кстати, сейчас является главой управляющей компании, с которой и работает жилищный кооператив. Как считает Тихашин, сотрудничество более, чем успешное, если б не долги.

«Есть люди, которые не хотят платить коммуналку. Они ее не платят и не платили изначально предыдущей компании. Они создают любую причину — мы боремся с этим, мы боремся с этим, лишь бы не платить. Вот вы идете — посмотрите, газон подстрижен, его стригут регулярно, мы можем пройти по всем подъездам», — отмечает Тихашин.

А вот по мнению жильцов, в здании далеко не все в порядке. Без должного ухода из строя стремительно выходят коммуникации. Наглядный пример: в паркинге из-за протечек труб намокают и крошатся стены. А дому-то всего шесть лет.

Из-за затянувшейся войны долг перед обслуживающими организациями сейчас составляет больше восьми с половиной миллионов рублей. Из-за этого коммунальщики задержали подачу в здание горячей воды.

Петербургской коммунальной войной уже заинтересовались в центральном аппарате Следственного Комитета. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов. Собственники квартир не скрывают: это их последняя надежда на то, что в многоэтажке когда-нибудь воцарится спокойствие, а цифры в квитанциях не будут заоблачными.