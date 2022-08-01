«Кошмарим хорошо»: как слесарь и сварщик из ДНР на танке выбивают ВСУ из Марьинки

Фото, видео: Станислав Красильников / ТАСС; 5-tv.ru

Бойцы из Донбасса стали танкистами поневоле — сели в боевую машину, чтобы освободить родные города от украинских националистов.

Войска ДНР начали штурм Марьинки, тех самых позиций, откуда украинские боевики обстреливают Донецк. За восемь лет националисты создали мощный укрепрайон, огневые точки — практически в каждом доме. Чтобы выбить ВСУ, в бой брошена тяжелая техника. Танки первого корпуса народной милиции ДНР прикрывают штурмовые группы. Корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину удалось побывать на передовой. Эксклюзивные кадры — в его репортаже.

На горизонте Марьинка и укрепления ВСУ. Противник здесь практически в каждом здании. Националисты обустроили укрепления, пытаются держать оборону, но постройки уже в дыму. Прямой наводкой по ним работают танковые подразделения первого корпуса народной милиции ДНР.

После выстрела машина меняет позицию. На той стороне противник тоже внимательно следит за периметром — действовать нужно четко и быстро. Экипаж снова открывает огонь.

Еще одно укрепление ВСУ уже на территории шахты. Но для танка здания не помеха.

Кроме подразделений танкистов на направлении работает артиллерия и штурмовые группы.

«Находимся недалеко от Марьинки, здесь где-то километр пути — постоянно слышим выходы, после начинается стрелковый бой. Даже сейчас его отчетливо слышно», — поделился военкор.

ВСУ в ответ чаще используют минометы. Все точки противника быстро вычисляют и уничтожают. Плотным огнем танки и артиллерия прикрывают пехоту, поэтому обстрел нельзя прекращать ни на минуту, чтобы у противника даже возможности не было ударить по спецназу.

«ВСУ тоже не сдают позиции, огрызаются, вот таким образом отвечают, значительно тяжелее артиллерия», — пояснил корреспондент «Известий»

Несколько часов тяжелой работы — и машины отводят, чтобы солдаты могли отдохнуть, а командиры — скорректировать планы. Этот экипаж на фронте с самого начала спецоперации. Добровольцы, раньше не воевали, но танк освоили быстро. Парни прошли Мариуполь, были в Попасной, теперь вернулись обратно в Донецк.

«Я вот сварщик. Нас два сварщика: слесарь и сварщик. <…> На танк по собственному желанию пошел, тяга есть к технике», —рассказали бойцы первого корпуса народной милиции ДНР.

На вопрос корреспондента о положении дел на фронте танкисты ответили коротко: «Кошмарим хорошо».

Во время передышки танкисты ждут хороших новостей от штурмовых отрядов, волнуются. Все хотят быстрее освободить свой край и по возможности без потерь.