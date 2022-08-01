Великая сила российского флота: чем запомнился парад ВМФ в Петербурге

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Перед глазами зрителями прошла история: жители и гости Санкт-Петербурга увидели и исторические суда и современнейшие военные корабли.

Салютом в Петербурге завершилось празднование Дня Военно-морского флота. По традиции здесь прошел самый зрелищный парад. Больше сорока кораблей, подводных лодок, катеров и еще воздушная часть, где столько же экипажей продемонстрировали свое мастерство. Белоснежные мундиры, идеальный строй, даже погода как будто постаралась в последний момент, и за час до праздника перестал лить дождь.

Принимал парад Верховный главнокомандующий Владимир Путин, предварительно подписав новую морскую доктрину. Мощь российского флота — в репортаже корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

Равнение на Петербург — морскую столицу России. Когда у Петропавловской крепости салютовали пушки, Владимир Путин уже направлялся к парадному строю кораблей.

В идеально белоснежной форме, выстроившись на кораблях и подлодках по команде смирно, моряки и офицеры принимали поздравления президента. Но восхищают они выправкой и на суше. На Сенатской площади идеально синхронно чеканят шаг пешие расчеты. В руках — российский триколор и — настоящая святыня для каждого моряка — Андреевский флаг.

В главном военно-морском параде страны — корабли всех флотов, — Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского и Каспийской флотилии. Наша надежная защита. ВМФ сегодня способен решать задачи в любой точке мирового океана. И постоянно совершенствуется.

«Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы „Циркон“, для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат „Адмирал Горшков“. Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами „Циркон“ будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России», — заявил Владимир Путин.

Особая связь времен и поколений — точно воссозданная копия боевого корабля «Полтава» петровских времен застыла на Неве, вдоль нее проходят и новички парада — полностью женский экипаж патрульного катера «Евгений Колесников», и те, кому этот речной фарватер хорошо знаком — тральщикам «Павлу Хенову», и «Александру Обухову» — с самым большим в мире монолитным корпусом из углепластика.

На трибунах среди почетных гостей — военные зарубежных стран. Они фотографируют каждый корабль, не скрывая своего восхищения.

«Мне парад понравился. Военно-морской флот России отмечает свой праздник, показывая свои боевые возможности, свои возможности по защите интересов России», — поделился с журналистом командующий морскими операциями Бразилии адмирал Маркос Сампайо Олсен.

«Вооруженные силы России — одни из самых могущественных в мире, и сегодня мы могли в этом убедиться», — добавил представитель делегации Ирана.

Среди всех парусников на Неве зрители не отводили взглядов от брига «Россия» — главного символа праздника выпускников «Алые паруса». В этом году он впервые принял участие в главном военно-морском параде, три паруса на корме — в цветах российского триколора.

Корабли, которым в Неве просто не развернуться, прошли в Кронштадте. Под пушечные залпы парадный строй там возглавил ракетный катер «Димитровград», малые ракетные катера «Пассат» и «Советск», корвет «Сообразительный», сторожевой корабль «Ярослав мудрый». На швартовых бочках настоящий гигант — большой десантный корабль «Иван Грен». А тем временем, на подлете к Петербургу уже сформировалась авиагруппа. Первыми идут вертолеты, за ними — истребители и штурмовики морской авиации. Яркий финал — небо над северной столицей окрашивается в цвета триколора.

Все корабли, катера и подлодки, пришедшие на праздник в Петербург, и подарившие зрителям — это грандиозное, незабываемое зрелище — составляют примерно всего лишь десятую часть нашего великого флота. Флота, которым гордится каждый из нас.