Народная артистка СССР Эдита Пьеха сообщила о болезни в день своего 85-летия

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Теперь знаменитость вынуждена лежать в кровати, вместо торжественного приема гостей.

Легендарная исполнительница Эдита Пьеха сообщила, что заболела прямо в день своего рождения. Накануне певице исполнилось 85 лет, в том числе она отметила очень важную и красивую дату — 65-летие своей творческой деятельности. Это грандиозный и неповторимый путь, до ее карьерных высот даже мечтала дотянуться сама Алла Пугачева.

Однако здоровье народной артистки СССР в последнее время ослабло. В беседе с «Московским комсомольцем» она рассказала о своей болезни, которая возникла совершенно невовремя — в день рождения. Теперь этот праздник звезда проведет в кровати, так и не отметив юбилей.

«Вы простите меня, пожалуйста, я простыла и плохо говорю. </…> Проведу этот день в постели», — призналась она.

Как отмечает издание, у Эдиты Станиславовны до сих пор очень чуткий, глубокий и прекрасный голос. Даже возраст и злополучная простуда никак не повлияли на ее профессиональные навыки. Однако красоту ее голоса омрачила затаившаяся в нем печаль.

Неизвестно, почему в такой важный праздник певица осталась одна. Возможно, плохое самочувствие ей комфортнее пережить в одиночестве или та решила изолироваться во избежание заражения близких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Эдита Пьеха и в 85 лет остается королевой российской эстрады.