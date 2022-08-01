Дана Борисова снялась в неглиже для поклонников с целью завлечь аудиторию

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; Telegram / danaborisova76

Большое число подписчиков — это отличный показатель популярности. Знаменитости готовы пойти на многое, чтобы увеличить цифру с фолловерами.

Российская телеведущая Дана Борисова всерьез занялась своими социальными сетями. Теперь артистка решила открыться для новой аудитории в Telegram, а для общения с подписчиками сняла видеоролик, где заявила о своем присутствии на новой платформе.

Вроде, ничего необычного, однако кадры вызвали небывалую радость у новоиспеченных подписчиков, особенно у мужской аудитории. Все из-за того, что на так называемом «кружочке», как выразилась сама телеперсона, она пребывает абсолютно без одежды.

«Впервые в жизни я в кружочке, и, чтобы, так сказать, предоставить вам бонус, нежели моим подписчикам в Instagram*, — я вот решила кружочек записывать практически в неглиже, в своей собственной спальне. Надеюсь, такие кружочки вас заинтересуют», — кокетливо сообщила звезда.

Действительно, большинство подписчиков положительно отреагировали на интересную задумку Борисовой. В обсуждении комментаторы хвалили телеведущую и просили почаще появляться на новой платформе.

Правда, нашлись и те, кто мягко намекнул «звездной блондинке», что она сняла обычное видео, а «кружочек» записывается совершенно по-другому.

Видимо, артистка действительно собирается серьезно развивать новый аккаунт и даже поинтересовалась у поклонников, а каком формате им интереснее наблюдать за ее жизнью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую пластическую операцию Дана Борисова хочет сделать своей дочери.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.