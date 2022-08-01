Фото: VALDRIN XHEMAJ / ТАСС

Ситуация на границе Косово и Сербии обостряется с каждой минутой.

Ситуация в Косово обострилась 31 июля. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что полиция самопровозглашенной Республики Косово в полночь начнет силовую операцию против проживающих на севере края сербов. По заявлению сербского лидера, власти самопровозглашенной республики планируют перекрыть въезд гражданам с полученными в Сербии документами и требовать перерегистрации машин на косовские номера. Основные события — в текстовой трансляции 5-tv.ru.

В сети распространили фейковый твит президента Сербии Александра Вучича о начале войны.

KFOR (международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово - Прим. ред.) готовы вмешаться в ситуацию, если стабильности Сербии на севере страны будет грозить опасность, говорится в официальном заявлении Альянса.

По официальным данным, во время протестов и блокады дорог в Косово никто не пострадал. Об этом сообщил директор центра здоровья в Северной Митровице.

Контингент НАТО в Косово приведен в боевую готовность.

Начальник Генштаба ВС Сербии Милан Мойсилович поговорил с командованием контингента KFOR (международные силы под руководством НАТО — Прим. ред.)

Сербская пресса сообщила, что обращение президента страны Александра Вучича к нации отменяется.

Президент Сербии Александр Вучич срочно прибыл в здание Генштаба.

Предупреждающие жителей об опасности сирены вновь заработали в Косовска-Митровице, административном центре населенного сербами севера Косова и Метохии.

Фото, видео: Telegram / izvestia

Появилась информация о стрельбе на КПП «Яринье» в Косово. Официально эти данные не подтверждены.

Фото, видео: Telegram / izvestia

Президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением по поводу ситуации в Косово. Он призвал стороны не поддаваться на провокации и сохранить мир любой ценой.

Полиция самопровозглашенной республики Косово в официальном заявлении сообщила о попытках распространения дезинформации относительно ситуации в регионе.

В социальных сетях появились видео, на которых замечена техника спецназа Косово, стягиваемая к границе.

Фото, видео: Telegram / izvestia

Сербы из северной части Косова и Метохии в связи с решением Приштины о запрете сербских номерных знаков и документов проводят акции протеста на основных магистралях края, сообщают местные СМИ.

МИД РФ выступил с официальным заявлением по ситуации в Сербии.

Решение «властей» в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных «правил» о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов — очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, говорится в заявлении.

«На острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно „нейтрализовать“ косовоалбанскими руками. Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Минобороны Сербии выступило с официальным заявлением. В ведомстве опровергли участие в напряженности в Косово и призвали не распространять дезинформацию

Судя по видео очевидцев, сербское население Косова и Метохии сооружает баррикады.

Сербское население Косова и Метохии начало сооружать баррикады. Фото: Telegram / izvestia

Армия Косова планирует в полночь напасть на северную часть Сербии, сообщил президент страны Александр Вучич.

Сербские СМИ сообщили о сиренах воздушной тревоги на севере Косово.

Фото, видео: Telegram / izvestia