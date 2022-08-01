Что происходит в Сербии — хронология конфликта в Косово
Фото: VALDRIN XHEMAJ / ТАСС
Ситуация на границе Косово и Сербии обостряется с каждой минутой.
Ситуация в Косово обострилась 31 июля. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что полиция самопровозглашенной Республики Косово в полночь начнет силовую операцию против проживающих на севере края сербов. По заявлению сербского лидера, власти самопровозглашенной республики планируют перекрыть въезд гражданам с полученными в Сербии документами и требовать перерегистрации машин на косовские номера. Основные события — в текстовой трансляции 5-tv.ru.
00:40
В сети распространили фейковый твит президента Сербии Александра Вучича о начале войны.
00:29
KFOR (международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово - Прим. ред.) готовы вмешаться в ситуацию, если стабильности Сербии на севере страны будет грозить опасность, говорится в официальном заявлении Альянса.
1 августа 00:03
По официальным данным, во время протестов и блокады дорог в Косово никто не пострадал. Об этом сообщил директор центра здоровья в Северной Митровице.
23:45
Контингент НАТО в Косово приведен в боевую готовность.
23:43
Начальник Генштаба ВС Сербии Милан Мойсилович поговорил с командованием контингента KFOR (международные силы под руководством НАТО — Прим. ред.)
23:40
Сербская пресса сообщила, что обращение президента страны Александра Вучича к нации отменяется.
23:30
Президент Сербии Александр Вучич срочно прибыл в здание Генштаба.
23:15
Предупреждающие жителей об опасности сирены вновь заработали в Косовска-Митровице, административном центре населенного сербами севера Косова и Метохии.
Фото, видео: Telegram / izvestia
23:03
Появилась информация о стрельбе на КПП «Яринье» в Косово. Официально эти данные не подтверждены.
Фото, видео: Telegram / izvestia
22:39
Президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением по поводу ситуации в Косово. Он призвал стороны не поддаваться на провокации и сохранить мир любой ценой.
22:32
Полиция самопровозглашенной республики Косово в официальном заявлении сообщила о попытках распространения дезинформации относительно ситуации в регионе.
22:20
В социальных сетях появились видео, на которых замечена техника спецназа Косово, стягиваемая к границе.
Фото, видео: Telegram / izvestia
21:50
Сербы из северной части Косова и Метохии в связи с решением Приштины о запрете сербских номерных знаков и документов проводят акции протеста на основных магистралях края, сообщают местные СМИ.
21:35
МИД РФ выступил с официальным заявлением по ситуации в Сербии.
Решение «властей» в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных «правил» о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов — очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, говорится в заявлении.
«На острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно „нейтрализовать“ косовоалбанскими руками. Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
21:00
Минобороны Сербии выступило с официальным заявлением. В ведомстве опровергли участие в напряженности в Косово и призвали не распространять дезинформацию
20:37
Судя по видео очевидцев, сербское население Косова и Метохии сооружает баррикады.
Сербское население Косова и Метохии начало сооружать баррикады.
20:25
Армия Косова планирует в полночь напасть на северную часть Сербии, сообщил президент страны Александр Вучич.
31 июля 19:55
Сербские СМИ сообщили о сиренах воздушной тревоги на севере Косово.
Фото, видео: Telegram / izvestia