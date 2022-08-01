«Страна гордится вами»: Долина выступила перед ранеными участниками СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Минобороны РФ

Для знаменитости это особенный праздник, ведь еще море преследовало ее еще с детства.

Народная артистка РФ Лариса Долина спела для российских солдат, которые участвовали в специальной военной операции на Украине. Поздравительное выступление вокалистка провела в военно-морском филиале госпиталя имени Н. Н. Бурденко в честь Дня Военно-морского флота. Во время концерта звезда пожелала военнослужащим дальнейших успехов в карьере и отметила, что еще с детства прониклась сегодняшним праздником.

«Мне очень приятно быть в этой аудитории, видеть ваши улыбающиеся лица, хочу пожелать, что бы все, что вы делаете, приносило пользу. Что бы вы сами никогда не пожалели, что выбрали такую настоящую профессию. Страна гордится вами…», — сказала исполнительница.

В ходе концертной программы певица исполнила самые популярные хиты, подходящие под тематику праздника. Например, «Погода в доме», «Эй моряк, ты слишком долго плавал» и «На танец». В том числе она рассказала, что ее отец служил во флоте семь лет и потому этот день для артистки стал особенно важным.

После зажигательного выступления исполнительница с удовольствием пообщалась с обрадованными зрителями, поблагодарила военнослужащих за труд и героизм, проявленный в процессе спецоперации по возвращению мира на Донбасс.

«Поздравляю всех с Днем Военно-морского флота. Хочу пожелать всем мирного неба, пожелать вам счастья, здоровья. Пожелать всем кто выбрал эту профессию, что б вы никогда об этом не пожалели, попутного ветра всем вам», — сказала звезда журналистам.

Лариса Долина не единственный представитель российского шоу-бизнеса, который поддерживает военнослужащих. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как телеведущая Юлия Барановская приехала в Донбасс поддержать бойцов батальона «Пятнашка».