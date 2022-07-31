Прямая угроза жизни: чем опасен диагностированный у Чубайса синдром Гийена-Барре

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; ВКонтакте / osteopat_evdokimov, 5-tv.ru

Редкое заболевание может унести жизнь человека невероятно быстро, если не начать его вовремя лечить.

Синдром Гийена-Барре, который, по данным Ксении Собчак, диагностировали у бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса, может привести к летальному исходу. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал врач-невролог Александр Евдокимов.

По словам специалиста, речь идет о серьезном аутоиммунном синдроме, который может развиваться очень стремительно и чреват различными осложнениями, напрямую угрожающими жизни.

«Это аутоиммунное поражение, по сути, всех нервных волокон. То есть иммунитет поражает оболочки собственных нервов. Страдают и моторные, и чувствительные, и вегетативные, и черепные нервы одновременно. В связи с этим возможны нарушения функций всех мышц, в том числе дыхательных и сердечной. Соответственно, могут быть тяжелые последствия, связанные с дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью», — пояснил Евдокимов.

Также в результате синдрома Гийена-Барре может наступить кишечная непроходимость, что повышает риск интоксикации организма. В связи с этим, подчеркнул невролог, данное состояние может требовать экстренных реанимационных мероприятий.

По словам специалиста, причины заболевания до конца неизвестны. Опыт показывает, что часто оно возникает после перенесенных вирусных заболеваний, таких как COVID-19. Как пояснил Евдокимов, иммунная система в этом случае может распознавать собственные нервные оболочки в качестве инфекционного агента.

Синдрому Гийена-Барре подвержены, как дети, так и взрослые. При этом считается, что у детей более благоприятный прогноз на полное восстановление после болезни, тогда как у взрослых бывает инвалидизация и частичное восстановление. Вполне возможно и наступление смерти, подчеркнул эксперт.

«Риск (летального исхода — Прим. ред.) высокий, особенно при стремительном развитии событий. Высокий именно потому, что требуются неотложные мероприятия, и если вдруг человеку они не будут своевременно оказаны, то риск погибнуть от осложнений возрастает», — отметил Евдокимов.

К неотложным мерам при синдроме Гийена-Барре врач отнес стимуляцию сердца и искусственную вентиляцию легких — процедуры, которые могут провести только в специализированном учреждении.

Евдокимов добавил, что полностью восстанавливаются около 70% перенесших синдром Гийена-Барре. При этом само заболевание считается достаточно редким и поражает несколько человек на сто тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал об экстренной госпитализации бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре.