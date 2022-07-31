СМИ сообщили о сиренах тревоги в городах на границе Сербии и Косово

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Сербский лидер Вучич заявил о готовящейся в самопровозглашенной республике силовой операции против проживающих там сербов.

Сербская газета Danas сообщает о работающих сиренах воздушной тревоги на севере частично признанной республики Косово. По сведениям издания, сирены слышны на протяжении часа. Является ли это тестовым запуском систем оповещения или сигналом к сбору сил местной самообороны, не уточняется.

Заместитель командующего Косовской полиции Северного региона Бесим Хоти сообщил, что у него нет данных о ситуации. При этом жителей призывают не покидать дома и не находиться вблизи окон.

По неофициальным данным, на дороге Приштина-Лепосавич, поблизости от Звечана, возводятся баррикады.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам страны сообщил, что полиция самопровозглашенной Республики Косово в полночь начнет силовую операцию против проживающих на севере края сербов.

По словам Вучича, власти самопровозглашенной республики перекроют въезд гражданам с полученными в Сербии документами и будут требовать перерегистрации машин на косовские номера.

«Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире», — заявил Вучич.

Глава Сербии подчеркнул, что Белград выступает за мир в регионе любой ценой, и попросил соотечественников не реагировать на провокации.

Одновременно Вучич призвал руководства признавших независимость Косово стран повлиять на правительство самопровозглашенной республики.

«Все, что могу сказать, — мы будем просить о мире и просить мира, но сразу вам скажу: сдачи не будет и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов — Сербия победит», — подчеркнул сербский лидер.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. В соответствии с сербской конституцией, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Самопровозглашенную республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре страны мира готовы отозвать свое согласие признать независимый статус Косово.