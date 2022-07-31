«От сдерживания до уничтожения»: Захарова раскрыла политику США в отношении РФ

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Официальный представитель российского МИД прокомментировала желание американских коллег внести Россию в список государств-спонсоров терроризма без всяких на то оснований.

Америка в отношениях с Россией следует по линии «от сдерживания до уничтожения». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы на федеральном канале.

«Концепция (США. — Ред.) ясна — от „сдерживания до уничтожения“. Они же сами об этом говорят, это же их история», — сказала Захарова.

Такое заявления она сделала комментируя возможное внесение РФ в американский список государств-спонсоров терроризма без всяких на то оснований.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова указала на двуличие украинского президента, снимающегося для глянца и одновременно убивающего собственных военных американскими ракетами, а также охарактеризовала полет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Азию неадекватным и сюрреалистичным. Это странное путешествие, по мнению дипломата, сравнимо с потерявшимся атомным ледоколом.