Анатолия Чубайса экстренно госпитализировали

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Как сообщила светская львица Ксения Собчак, состояние экс-главы корпорации «Роснано» нестабильно.

Бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс экстренно госпитализирован. Об этом сообщила светская львица Ксения Собчак, опубликовав новость в своем Telegram-канале.

По данным журналистки, Чубайсу внезапно стало плохо. Состояние пока нестабильное.

«Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: „Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное“», — написала Собчак.

Подробности произошедшего устанавливаются.