Морской центр имени Петра Великого открыл кружки по робототехнике и киберспорту

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda; 5-tv.ru

Воспитанники центра теперь изучают устройство конструкций и механизмов, учатся основам конструирования и программирования.

Морской центр имени Петра Великого московского центра «Патриот. Спорт» открыл кружки по робототехнике и киберспорту для столичных школьников.

Основанный по инициативе советского исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза контр-адмирала Ивана Папанина центр представляет собой комплексное образовательное пространство, где школьники изучают историю отечественного флота, робототехнику и многие другие дисциплины.

Так, в кружке «Морская робототехника» дети получают представление об устройстве конструкций, механизмов и машин, обучаются основам конструирования и программирования и создают модели из деталей и в 3D-пространстве.

Также ребята могут записаться в кружки по основам парусного мастерства, судовождения для юнг, основам компьютерной графики и нелинейного монтажа. Помимо этого, в Морском центре работают Клуб юных морских пехотинцев имени Героя России Андрея Днепровского и Клуб юных моряков имени Героя России Константина Сомова.

«Я занимаюсь в Морском центре уже три года, здесь я познакомился с очень интересными людьми, столько всего узнал, стал дисциплинированным и спортивным. Тут мы занимаемся легкой атлетикой и, конечно, много времени посвящаем изучению морского дела», — поделился воспитанник Клуба юных морских пехотинцев Николай Родькин.

В Морском центре отмечают, что регулярно участвуют в соревнованиях по морскому многоборью. На базе на Химкинском водохранилище проходят занятия на шлюпках и швертботах. Стать членом столичного морского братства может любой московский школьник.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как детский Морской центр имени Петра Великого в честь Дня ВМФ устроил для детей в Москве трехдневный морской праздник.