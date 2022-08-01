«Центр наслаждения начинает работать»: какие продукты есть для повышения либидо

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Шоколад, вино и морепродукты — спасители и усилители женского влечения к противоположному полу.

Дары морских глубин повышают сексуальное влечение у женщин, но и не только они! Есть некоторые продукты, которые влияют на женское либидо схожим образом. Как пробудить в девушке вулкан страсти, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что фитоэстрогены и морепродукты оказывают хорошие влияние на женщин.

«Прежде всего, это продукты, содержащие фитоэстрогены, — соя и продукты на ее основе. Полезны будут жирная рыба и вообще морепродукты: считается, что они повышают либидо у мужчин, но и у женщин тоже. Морепродукты богаты белком, креветки, рыба — там тоже есть белок, необходимый для выработки половых гормонов, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 необходимы для выработки женских половых гормонов», — цитирует диетолога «Вечерняя Москва».

Клубника является хорошим афродизиаком, так как в ней содержится много биофлавоноидов, антиоксидантов, также эта ягода участвует в выработке гормонов удовольствия, отметила Соломатина, также шоколад и некоторые другие продукты способствуют повышению женского либидо.

«Шоколад не зря популярен в букетно-конфетный период, он способствует выработке серотонина и дофамина. Повышается чувственность, центр наслаждения начинает работать активнее. Туда же входят бананы, мороженое тоже идет в эту когорту», — отметила эксперт.

Также на некоторых девушек хорошо влияет вино, однако в этом случае все индивидуально, такой вариант подходит не всем, заключила Соломатина.

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