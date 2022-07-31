Радость с пользой: в честь дня ВМФ для детей в Москве устроили морской праздник

Фото, видео: ВКонтакте / patriotrsport; 5-tv.ru

В детском Морском центре имени Петра Великого отметили большой праздник гонками на шлюпках, а также спортивными и творческими конкурсами.

В детском Морском центре имени Петра Великого Московского центра «Патриот. Спорт» прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота РФ. Участники соревновались в гонках на шлюпках, спортивных и творческих конкурсах. Также в рамках праздника прошли мастер-классы, выставка экипировки отечественного флота, театрализованное представление «Сказки Адмирала» и старт новой экологической акции.

Море удовольствия!

Мероприятия в честь Дня ВМФ в Морском центре имени Петра Великого проходили с 29 по 31 июля. Праздничную программу в первый день открыл шлюпочный парад — на воду под парусами вышли шлюпки и швертботы. Также с ребятами встретились председатель регионального отделения ДОСААФ России города Москвы, полковник медицинской службы ВМФ Вячеслав Ниниченко и контр-адмирал Вячеслав Фетисов.

Кроме того, в рамках праздника прошли показательные выступления участников клуба юных морских пехотинцев имени Героя России Андрея Днепровского и клуба юных моряков имени Героя России Константина Сомова.

«День Военно-морского флота ― важная дата для Морского центра имени Петра Великого, поскольку его задача — знакомить столичных школьников с жизнью моряков. Здесь ребята изучают историю отечественного флота, управляют шлюпками, занимаются судомоделированием и спортом — готовятся стать покорителями морской стихии. А в День ВМФ мы приглашаем москвичей и гостей столицы пройти школу жизни настоящего моряка. На водной базе Морского центра они смогут научиться ходить на швертботах, управлять судном в VR-формате, вязать морские узлы, а также принять участие в гонках на радиоуправляемых моделях кораблей и других активностях», — заявил директор Московского центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев.

В тот же день состоялись соревнования по гонкам на весельных шлюпках, в которых приняли участие команды школьников Москвы, и творческий мастер-класс по рисованию, посвященный 205-летию Ивана Айвазовского. Ребята попробовали создать копии самых известных картин выдающегося художника-мариниста.

Участники праздничных мероприятий смогли изучить основы азбуки Морзе и флажного семафора, сразились в турнире по лазертагу, проявили себя на мастер-классе по управлению швертботами и весельными шлюпками. Также ребята учились управлять дронами, сыграли в морской бой и городки, соревновались в перетягивании каната и вязании морских узлов и попробовали силы в увлекательной игре в гольф в формате SNAG.

Желающие смогли посетить выставку «Форменная экипировка представителей отечественного флота XX века». На ней была представлена экипировке моряков начала века, времен революции 1917 года, Великой Отечественной войны, а также обмундирование флота образцов 1980-х и 1990-х годов.

Все дни на территории работала «Лаборатория безопасности», где ребята в интерактивном формате изучали правила дорожного движения. А 31 июля в Морском центре стартовала новая городская экологическая акция.

Вперед, к знаниям

Морской центр имени Петра Великого Московского центра «Патриот. Спорт» был создан по инициативе контр-адмирала Ивана Папанина, советского исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза в ноябре 1957 года. В этом году центру исполняется 65 лет. Имя Петра Великого было присвоено центру Правительством Москвы в 1997 году. В 2014 году образовательная организация стала структурным подразделением Центра военно-патриотического и гражданского воспитания (ныне — Московский центр «Патриот. Спорт»).

Сегодня Морской центр — это комплексное образовательное пространство, где столичные школьники изучают историю отечественного флота, робототехнику и даже английский язык. В центре есть лаборатория судомоделизма, музей истории клуба и 3D-симулятор судовождения с эффектом присутствия в акваториях морей и океанов.

Помимо новых направлений по робототехнике и киберспорту, в Морском центре работают кружки по основам парусного мастерства, судовождению для юнг, основам компьютерной графики и нелинейного монтажа.

Дети из кружка «Юнга-маринист», которым много лет руководит Марина Самбурова, неизменно занимают призовые места конкурсах юных художников. В этом году две воспитанницы центра стали лауреатами конкурса рисунков по созданию монумента «Юным защитникам Первой и Второй героической обороны города-героя Севастополя», который проходил в рамках молодежной программы «Нахимовская ленточка».

Ранее 5-tv.ru показал прямую трансляцию Главного военно-морского парада в честь дня ВМФ России.