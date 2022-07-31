Укус пчелы привел мужчину в реанимацию и спас от смерти

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Каким образом обернулся для петербуржца обычный укус пчелы госпитализацией? Путь от маленькой ранки до реанимации занял чуть больше недели.

Петербуржца укусила пчела, после чего он попал в отделении реанимации. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Более недели назад — 23 июля 49-летнего мужчину укусила пчела в бровь. Рана по истечении некоторого времени начала гноиться, и пострадавший обратился в поликлинику № 110. После первичного осмотра его подлечили и отправили домой, но легче пострадавшему от пчелы почему-то не становилось.

Когда миновала неделя, петербуржцу стало совсем плохо и его экстренно доставили в больницу.

Это действительно необычно, но простое недомогание, вероятно, спасло мужчине жизнь. В медучреждении врачи диагностировали у пациента закрытую черепно-мозговую травму и опухоль головного мозга. На данный момент мужчина находится в реанимации.

Как пострадавший получил такие серьезные травмы и почему не обращал на них внимания целую неделю, пока неизвестно.

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