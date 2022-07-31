Какие изменения на лице укажут на рак желудка?

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В каком состоянии ваша кожа? Может, есть проблемы не только с ней, а с дыханием?

Следя за изменениями на лице можно определить развитие рака в желудке, уверены врачи. А все потому, что признаки тяжелого заболевания могут проявиться в принципе на любой части тела — их нельзя игнорировать.

Первое, на что нужно обратить внимание — цвет кожи. Во время развития онкозаболевания желудка кожа приобретает желтоватый оттенок. Также это может быть признаком желтухи, при чем для нее также характерно пожелтение белков глаз. Если вы обнаружили что-то подобное, то немедленно обратитесь к врачу. Также могут появиться тошнота, усталость и боль в животе.

Желудок при онкозаболевании может вытягиваться вперед из-за набухания, это может сопровождать позывами к расчесыванию кожи.

Эксперты Британского Центра по изучению рака дали рекомендацию следить за стулом и обратить внимание, если он черного цвета с содержанием крови. Также рак желудка можно определить и по проблемам с глотанием. Если его не диагностировать на ранней стадии, то опухоль может перекинуться на печь и легкие или ткани, выстилающие поверхность брюшной полости. Когда опухоль достигает легких, то человека начинает беспокоить кашель и одышка или инфекции органов грудной клетки.

Если хотя бы один из вышеперечисленных симптомов не прекращается более трех недель, то лучшим решением будет пойти к врачу, чтобы узнать причины и исключить онкологию.

«Врач может ощупать области, в которых есть припухлость, или в случае подозрений на заболевание. Специалист также обследует область, в которой чувствуется боль», — цитирует inosmi.ru сообщение Британского центра по изучению рака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ночной кашель может сигнализировать о развитии рака толстого кишечника. Со временем онкологическое заболевание дает знать о себе и с помощью других симптомов.