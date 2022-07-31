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Утеря этих бумаг грозит неприятностями, а их наличие гарантирует защищенность. Возможность восстановить, конечно, есть. Но такие процессы иногда затягиваются на годы.

Существует перечень документов, которые лучше никогда не терять и очень бережно хранить — только так можно облегчить себе жизнь. Подробнее об этом рассказал юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Василий Данилов.

Самым важным из всех документов он назвал чек по оплате, потому что всегда гарантирует защиту перед государством — именно он является весомым подтверждением проведения платежа.

«Отсутствие чека означает отсутствие платежа. Если возникнет необходимость в возврате товара, а чек на него вы потеряли, вас ждут многочисленные бюрократические процедуры по розыску платежа», — цитирует Данилова «Прайм».

Также стоит подумать и о сохранении договора, так как при его утрате подтвердить какие-либо условия сделки: сроки оплаты или конечную стоимость, становится невозможным. Если договор утерян, то остается только обращаться в суд, чтобы защитить свои права.

«И представлять в качестве доказательства переписку между сторонами, другие документы, а также чеки. Но разумеется, при утере договора доказать те или иные договорные условия становится затруднительно», — говорит эксперт.

Третьим по значимости специалист называет акт. Он подтверждает выполнение услуг или работ. В нем прописывается сумма оплаты. Утеря оригинала документа не позволяет исполнителю требовать оплату.

Данилов также напомнил о необходимости хранить свидетельства, выписки и справки, которые подтверждают регистрацию сделок. К примеру, свидетельства о регистрации права собственности на движимое имущество, выписки из реестра недвижимости, которые подтверждают переход права собственности и основание его перехода, паспорта транспортного средства и документы, подтверждающие право на наследство.

Все эти документы восстановить очень сложно, отмечает специалист. В госорганах могут выдавать дубликаты, однако их получение отнимает много времени сил и нервов.

«Поэтому документы важно хранить, поскольку любой из них рано или поздно может понадобиться. При этом они должны сохранять товарный вид, поскольку у государственных органов есть определенные критерии приема и идентификации документов», — заключил Данилов.

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