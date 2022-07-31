«Синюшный цвет»: у Волочковой заподозрили серьезные проблемы со здоровьем

Фанаты Волочковой из-за посинения ног предположили, что у балерины проблемы с сердцем

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

Балерина продолжает утверждать — в ее жизни все прекрасно! Однако неравнодушные интернет-пользователи по фото предположили — у Волочковой проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Пока Анастасия Волочкова продолжает хвалиться шикарными букетами, многочисленными мужчинами, роскошным отдыхом в ожидании теплых откликов от поклонников, на нее буквально каждый день сыпется шквал осуждений из-за ее образа жизни и поведения. И если б только они. Пользователи всерьез стали беспокоиться за здоровье балерины, увидев ее ноги.

«Я счастлива быть одариваема цветами», — подписала новое фото Волочкова.

Букет белых роз, несомненно, прекрасен. Но интернет-пользователи больше всего обратили внимание на ноги балерины. По их мнению, они посинели и не в лучшую сторону изменились.

«Синюшный и трупный цвет ног никому не идет. Даже Насте»;

«Настя, походи на массаж для ног и много разных процедур сейчас ноги омолоди», — написали фолловеры.

Анастасия Волочкова. Фото: Instagram* / volochkova_art

Другие же по фото определили и возможные заболевания Волочковой, которые могли спровоцировать изменения цвета конечностей.

«Анастасия, сходите к врачу, проверьте сердце. Цвет кожи на ногах указывает на сердечно-сосудистое заболевание»;

«Тетке просто в реабилитационный центр прилечь надо хотя бы на годик. Но мне жалко ее на самом деле, так как проблема любого с зависимостью — это неспособность понять свою проблему», — писали другие интернет-пользователи.

Однако нашлись и те, кто вовсе никакой серьезной проблемы со здоровьем у балерины не заприметил. Их больше всего возмутило то, что Волочкова не скрывает «увядающие» ноги под колготками.

«Через четыре года полтинник. Зачем показывать ноги, которые тронуты увяданием, сухие, кожа начала провисать. Как-то жалкое зрелище. Никакие цветы уже не спасут»;

«Да, ноги — прям боль, надо колготки уже натягивать на них, чтобы прикрывать и цвет, и кожу», — возмутились пользователи сети.

К слову, о проблемах с ногами делилась и сама Волочкова. С некоторой периодичностью в социальной сети она публикует фотографии ног, истерзанных тренировками. Страшные мозоли, вздутые вены каждый раз ужасают публику. Многие связывают покалеченные ноги не только с балетом, но и частым употреблением спиртных напитков.

Но Волочкова категорична — она не страдает алкоголизмом, у нее нет никаких других проблем со здоровьем, она наслаждается жизнью и вниманием противоположного пола!

Врачи же в диалоге с 5-tv.ru в один голос говорят, что Волочковой пора обратиться к специалистам, иначе она рискует стать инвалидом.

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