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Качественный сон — залог здоровья и долголетия, но неправильное питание может на корню разрушить здоровый образ жизни.

Плохой сон — дорожка к негативным физическим и психическим состояниям человека, также он увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Употребляемая пища напрямую влияет на сон в худшую или лучшую сторону в зависимости от рациона. Какие продукты только мешают здоровому сну, разобрала специалист в области пищевых технологий Яра Хуссейн в материале для Al Araby Al Jadeed.

Кофеин

Кофеин стимулирует центральную нервную систему, увеличивает активность и концентрацию — эти эффекты могут быть полезны для увеличения работоспособности, однако они же негативно сказываются на качестве сна. Стоит вспомнить, что кофеин добавляют в больших объемах в газированные напитки, он содержится даже в чае, шоколаде и тирамису.

Согласно исследованиям, даже за три-шесть часов до отдыха кофеин, попавший в организм, может препятствовать хорошему ночному сну. Кроме того употребление кофеина чревато застреванием в порочном круге: на следующий день появляется желание противостоять ощущению усталости, а для этого нужно выпить еще больше кофе.

Этот продукт по разному влияет на людей в зависимости от их восприимчивости к кофеину, зависящей от генетических особенностей: кто-то очень чувствителен и страдает от проблем со сном даже от маленького количества, а некоторые люди таких проблем не испытывают.

Острая пища

Если хочется немного согреться и повысить внутреннюю температуру тела, можно съесть острую пищу, однако на качество сна это повлияет отрицательно. Такая пища вызывает расстройство желудка, изжогу и кислотный рефлюкс, а во сне все это усиливается: кислота переходит в пищевод, раздражая его — это причина, по которой сон становится беспокойным. Людям страдающим изжогой и кислотным рефлюксом не рекомендуется есть острую пищу перед сном.

Сладости и сдоба

Согласно исследованиям, есть связь между потреблением продуктов с высоким гликемическим индексом, бессонницей и другими проблемами со сном. Такие продукты резко повышают уровень сахара в крови, это могут быть белый хлеб или продукты с большим количеством добавленных сахаров.

Резкое повышение уровня сахара в крови стимулирует секрецию адреналина, кортизола и гормона роста. За этим следуют симптомы в виде тревоги, голода и раздражительности. Человек, съев подобные продукты, может сначала почувствовать сонливость, однако гормональные изменения, в частности в уровне инсулина, могут стать причиной ночного пробуждения в перспективе.

Жиры

Жареная курица, картофель фри, пончики — продукты богатые насыщенными и транс-жирами. Согласно исследованиям, употребление большого количества таких продуктов перед сном может вызвать бессонницу, а также сокращать общую продолжительность сна. Скорее всего это связано с медленной работой пищеварительной системы во сне. Кроме того такая пища обостряет симптомы кислотного рефлюкса, что негативно сказывается на сне.

Ультра-обработанные продукты

Согласно исследованиям ультра-обработанные продукты, такие как фаст-фуд, сладости и готовые блюда, укорачивают сон и ухудшают его качество. Все из-за того, что в этой еде много рафинированных углеводов, добавленного сахара, транс-жирами и насыщенными жирами. Вдобавок такая еда способствует увеличению веса, а это может привести к проблемам с дыханием в ночное время.

Алкоголь

Многие пьют перед сном спиртосодержащие напитки, чтобы расслабиться. Однако эксперты утверждают, что такая привычка может поначалу показаться хорошим решением, тем не менее на сон алкоголь влияет в худшую сторону.

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