СМИ сообщили о гибели владельца зерноторговой компании «Нибулон» Вадатурского

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По данным источников информагентств, вместе с предпринимателем погибла и его жена.

В результате обстрела в Николаеве погиб украинский бизнесмен, владец крупнейшей зерноторговой компании Алексей Вадатурский. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака.

«Ночью в результате обстрела города Николаев трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании „Нибулон“ Алексей Афанасьевич Вадатурский», — приводит издание заявление Ермака.

Уточняется, что в момент обстрела рядом с 74-летним Вадатурским была и его жена Раиса Михайловна, которая якобы также погибла.

Вадатурский — уроженец села Бендзари Одесской области. В Одессе он окончил технологический институт имени Ломоносова. На протяжении 11 лет работал энергетиком и инженером на заводе, а в 1991 году стал директором сельскохозяйственной фирмы «Нибулон». В 2020-м он занял 15 место в рейтинге Forbes среди 100 крупнейших украинских бизнесменов. Его капитал составлял 450 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий обстрела снарядами с минами «Лепесток» в Донецке.