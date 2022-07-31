Успокойся: ТОП самых обидных фраз для девушек разных знаков зодиака

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Отношения между парнями и девушками порой и так могут быть накалены до предела. Какие слова могут стать последней каплей для представительниц прекрасного пола?

Обычно астрологи составляют гороскопы. Верить им или нет, каждый решает для себя сам. В этот раз специалисты предлагают ознакомиться со списком фраз, на которые могут обижаться девушки того или иного знака зодиака.

Овен

«Ой, успокойся» — эта фраза для овнов словно красная тряпка для быка. О настоящем спокойствии после таких слов можно смело забыть. В момент подобных разговоров импульсивность не утихнет.

Телец

«А она лучше» — тельцы не терпят сравнения себя с кем-либо. Особенно им больно, когда слова произносит близкий человек. Они воспринимают это, как самое настоящее предательство. По их мнению, лучше них никого не может быть.

Близнецы

«С тобой даже не о чем поговорить» — близнецы считают себя мастерами в беседах. Усомнившись в этом, они по-настоящему накажут отсутствием диалога. Эффект усилится, если посчитать их разговор глупым. Тогда человек становится самым первым врагом.

Рак

«Мне хочется от тебя отдохнуть» — такой подход чреват для раков депрессией. В то время как они себя полностью отдают людям, вызвать отторжение очень обидно. Кроме того, дальше открываться миру будет сложнее.

Лев

«Игнорирование» — пока другие переживают из-за слов, львы волнуются, что их никто не замечает. Им важно, чтобы на них обращали внимание, в противном случае, они очень злятся. Если лев не в центре внимания, в нем происходит эмоциональная война.

Дева

«Больше делай, а не планируй» — девы не выносят подобных упреков. Секрет кроется в том, что они привыкли планировать каждый свой шаг. Не стоит напоминать им о бездействии. Они сами все прекрасно знают, просто им необходим четкий алгоритм действий.

Весы

«Ты не права» -весы в споре тщательно подбирают аргументы, способные доказать их позицию. Для них важна справедливость. Такие люди могут признавать свои ошибки и неправоту, если оппонент сможет их доказать.

Скорпион

«А вот моя бывшая так не сделала» -не вспоминайте при скорпионах о прошлых отношениях. Этим вы сделайте только хуже, ведь девушки под эти знаком ужасно ревнивые. Не сравнивайте их ни с кем, а тем более с бывшими.

Стрелец

«Начни уже относиться к происходящему серьезно!» — позитив стрельцов некоторые принимают за несерьезность и наивность. Однако так только кажется. Стрельцы по своей натуре стараются сделать мир добрее, внеся в него ярких красок.

Козерог

«Ты занимаешься какой-то ерундой» — любое дело, которым занимаются козероги, вызывает у них гордость. Пользу от этого они хотят принести не только себе, но и окружающим. Если их труд недооценили или посчитали бессмысленным и напрасным, им очень обидно.

Водолей

«Ты этого не заслужила» — водолеи считают свои идеи фантастическими и масштабными. Поэтому они не понимают, как могут не заслужить чего-либо. Также представители этого знака долго переживают, если их достижения присвоены кому-то другому.

Рыбы

«Спустись на землю» — данный упрек очень сильно задевает рыб. Эти люди очень творческие личности. Они не могут представить свою жизнь без мечты. Именно они помогают им в преодолении трудностей, однако многие этого не понимают.

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