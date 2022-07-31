Невероятный масштаб: как отметили День ВМФ в разных уголках России

Фото: Reuters / MAXIM SHEMETOV

Главный Военно-морской парад состоялся в Петербурге. В нем принял участие президент Владимир Путин. Между тем, масса гуляний и торжественных мероприятий было и в самых отдаленных городах необъятной.

По сложившейся традиции в последнее воскресенье июля в Санкт-Петербурге проходит торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота. Однако этот праздник отмечается во всех уголках России: посмотреть на масштабные парады и красочные фейерверки собираются граждане всех возрастов и профессий. Как прошел День ВМФ в Петербурге, Каспийске, Владивостоке и на Камчатке расскажет 5-tv.ru во всех подробностях.

Санкт-Петербург

Фото, видео: Reuters / ANTON VAGANOV; 5-tv.ru

В Северной столице состоялся главный военный парад, в котором приняли участие более 40 водных судов. Сначала с борта катера поприветствовали личный состав кораблей ВМФ в Кронштадте президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Из Кронштадта Путин и Шойгу отправились на вертолете в Петропавловскую крепость, где приняли доклад главнокомандующего Николая Евменова о готовности к параду. После этого Владимир Путин подписал новый Корабельный устав Военно-морского флота и Морскую доктрину, а также выступил с речью, в которой подчеркнул готовность российского флота отразить любые угрозы суверенитету и свободе государства. Торжественный залп и гимн РФ положили начало парада.

Возглавили водное шествие противодиверсионные катера «Грачонок» бок о бок с десантным катером «Иван Пасько». Он нес на борту «дедушку русского флота» — петровский ботик.

Также зрители смогли увидеть такие легендарные суда, как: малый ракетный корабль «Зеленый дол», корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал Горшков» и подводную лодку «Санкт-Петербург». И конечно же, праздник не обошелся и без главного символа выпускного «Алые паруса» — знаменитого на весь мир брига «Россия»,

Кстати, в этом году в торжественном параде впервые принял участие женский экипаж патрульного катера. Всего по акватории Невы прошло более 40 водных судов, а над рекой прогремело 48 воздушных машин. В параде участвовало более трех тысяч военнослужащих.

Владивосток

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

Во Владивостоке парад удалось снять с высоты птичьего полета, что позволило показать в полном объеме невероятные красоту и мощь водных судов.

В ходе шествия в бухте Золотой Рог прошло шесть судов: фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Совершенный», ракетный катер «Р-261», базовый тральщик «БТ-100», малый противолодочный корабль «МПК-221» и подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк».

Петропавловск-Камчатский

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота

На Камчатке в честь Дня Военно-морского флота в акватории Авачинской бухты на траверзе Петропавловска-Камчатского в две линии заранее выстроились восемь военных судов Тихоокеанского флота.

Поприветствовал экипажи кораблей командующий войсками и силами на Северо-Востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев. Он, подобно президенту Владимиру Путину в Санкт-Петербурге обошел строй на катере. Отсалютовали командующему экипажи атомной подводной лодки «Александр Невский», многоцелевого судна «Академик Ковалев» и кабельного судна «Бирюса»,

На второй линии Александр Юлдашев поприветствовал военнослужащих пограничного патрульного корабля «Камчатка», малого ракетного корабля «Смерч» и корабля противоминной обороны «Яков Баляев».

После торжественной части корабли выполнили для зрителей боевые упражнения, военный оркестр исполнил потрясающую музыку, а морские пехотинцы устроили демонстрацию по рукопашному бою.

Каспийск

Фото, видео: www.globallookpress.com / Максим Константинов; 5-tv.ru

В Дагестане праздник отмечали парадом кораблей Каспийской флотилии. Прошло уже 300 лет после того, как Петр I подписал указ о ее образовании.

Частью программы стал бой военных моряков. С условным противником им пришлось вступить в схватку не только в море, но и на берегу. Зрители увидели десять вариантов боевых действий. В частности, военные показали, как пресекаются попытки нарушения границы и создается проход в морском минном заграждении. А еще продемонстрировали мастерство в морском бою и оказали помощь судну, терпящему бедствие. Провели противодесантную оборону и высадку морского тактического десанта.

Также взору гостей открывались с близкого расстояния маневры ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых артиллерийских кораблей «Астрахань» и «Махачкала». В показе приняли участие адмиральский катер, поисково-спасательные катера и корабли пограничной службы, а, кроме того, БТРы и четыре вертолета Ми-8.

В общей сложности в зрелище приняли участие более 40 кораблей, катеров и судов и несколько сотен военнослужащих.

Завершился праздник масштабным концертом и салютом. А на набережной можно посетить выставку вооружения и военной техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин утвердил новый Корабельный устав Военно-морского флота и Морскую доктрину.