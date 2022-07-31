Российские войска ликвидировали две гаубицы «Мста-Б» и порядка 50 боевиков ДНР

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Минобороны РФ

Всего с начала спецоперации уничтожено более 15 тысяч единиц военной техники ВСУ.

Российские военные уничтожили две гаубицы «Мста-Б», а также около 50 боевиков и десять единиц военной техники в результате удара по пункту временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Кодема Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также за минувшие сутки в Харькове при помощи удара высокоточным оружием по пункту временной дислокации нацгруппировки «Кракен» было ликвидировано около 350 националистов и 11 единиц боевой техники. Конашенков отметил, что средствами противовоздушной обороны сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в Терновой, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

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