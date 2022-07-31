ВКС РФ ударили по пункту временной дислокации нацгруппировки «Кракен» в Харькове

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

В результате удара уничтожено до 350 боевиков и 11 единиц военной техники противника.

Российские военные в ходе спецоперации на Украине по защите Донбасса высокоточным оружием ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации боевиков нацгруппировки «Кракен» в Харькове. Об этом сообщил в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования „Кракен“ на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также, уничтожено 11 единиц военной техники», — сказал Конашенков.

Помимо этого в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области были уничтожены до 100 националистов и 25 единиц военной техники.

Средствами противовоздушной обороны сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в Терновой, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области.

Всего с начала спецоперации уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1649 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4195 танков и других боевых бронированных машин, 773 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3220 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4619 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места атаки беспилотника в Севастополе.