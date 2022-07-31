Отлично утоляет жажду: рецепт быстрого лимонада от шефа Емельяненко

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bodo Schieren; YouTube / Gadget Chef

Порадуйте себя прохладным напитком в летнюю жару, тем более, что его приготовление займет всего две минуты!

Июль подходит к концу, однако жара еще не отступила. Шеф-повар Василий Емельяненко опубликовал рецепт лимонада за две минуты, который прекрасно охлаждает и дарит сильный заряд бодрости.

Ингредиенты

Лимонная цедра — по вкусу

Мята, базилик, тархун, розмарин (на выбор, две веточки)

Сироп — по вкусу

Вода фильтрованная — по вкусу

Вода минеральная с газом — по вкусу

Сок лимона — половина дольки

Способ приготовления

Снимаем цедру с лимона, затем выжимаем из него сок. Далее добавляем цедру к соку, добавив ароматизатор. Затем подливаем сироп, смешав с обычной фильтрованной водой. Взбиваем при помощи блендера. Процеживаем нужное количество сиропа и добавляем газированную воду.

Лимонад готов!

«Берите идею и пользуйтесь», — отметил Емельяненко.

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