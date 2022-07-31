Мишустин освободил Кигима от должности главы Пенсионного фонда РФ

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Пост председателя временно займет Сергей Чирков — он проработал в фонде 21 год.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин освободил Андрея Кигима от должности председателя правления Пенсионного фонда. Соответствующее заявление сделала пресс-служба кабинета министров. Также в сообщении говорится, что временно исполняющим обязанности назначен зампредправления Сергей Чирков.

«Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) стал Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства», — сказали в правительстве.

Андрей Кигим возглавлял Пенсионный фонд РФ с февраля 2021-го года. До этого он был председателем Фонда социального страхования России. Сергей Чирков пришел в пенсионный фонд в 2001-м году.

14 июля президент Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Это решение предусматривает слияние двух фондов в единый институт.

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