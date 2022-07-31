Наташа Королева уехала из России в неизвестном направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / koroleva__star

На видео в социальной сети певица красуется на фоне небоскребов. Фанаты гадают: это эмиграция или нет?

Наташа Королева последние месяцы работала в привычном графике: съемки, гастроли. Никто и подумать не мог, что певица задумала. Но недавно знаменитость уехала из России. Уехав за границу, Королева в социальной сети опубликовала видео в подтверждение своего отъезда.

На кадрах певица, взобравшись на подоконник, красуется на фоне небоскребов. Куда именно отправилась певица, она не сообщила. Но поклонники предположили — это может быть Америка. В Майями у артистки живет ее мама Людмила Порывай. Там женщина ведет собственный блог, в котором показывает приобретенные в местных магазинах вещи и рассказывает об особенностях жизни в стране. Но вместе с комплиментами о красоте Королевой, певице достались и гневные комментарии. Некоторые возмутились, почему она не поехала в родной Киев.

«Твой Киев тоже очень красивый! Хочешь увидеть Мариуполь, Харьков? Приезжай! Посмотри на твою Украину!»;

«Что за каменные джунгли?» — писали фолловеры.

Наташа Королева покрасовалась на фоне небоскребов. Фото: Instagram* / koroleva__star

Других же вовсе не волновала ни страна, ни город, куда уехала Королева. Они заметили, что за кадром на видео был голос не ее мужа Тарзана (Сергей Глушко — настоящие имя и фамилия — Прим.ред.). Многие заподозрили, что рядом с артисткой был Филипп Киркоров.

«Все красиво кроме голоса Бедросовича»;

«Голос Фили?»;

«Изменяет с Киркоровым», — отметили интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Наташа Королева простила Тарзану измену.

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