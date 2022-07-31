Море белых роз и последний стих: как выглядит могила Шатунова накануне сороковин

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Многочисленные поклонники певца до сих пор не могут смириться с утратой.

Внезапная кончина Юры Шатунова в конце июня до сих пор будоражит сердца и души многочисленных поклонников. 1 августа будет 40 дней со дня смерти экс-солиста «Ласкового мая». Считается, что после этого душа усопшего покидает землю. В преддверии ухода все неравнодушные пришли на Троекуровское кладбище и почтили память артиста. Могила Шатунова буквально утонула в белоснежных розах.

Помимо символичных воспетых Шатуновым белых роз фанаты принесли и множество других цветов. Возле деревянного креста стоят многочисленные фотографии артиста. Кто-то принес в рамке и последний стих певца, который стал пророческим.

«Когда я закончу свой путь,

Уйду не спеша в рассвет,

Оставлю вам светлую грусть,

Седой ночи гаснущий свет», — сочинил незадолго до смерти Шатунов.

Шатунова не стало 23 июня в результате инфаркта. Во время загородного отдыха с друзьями он пожаловался на спазмы и острую боль в груди. Приятели сами отвезли артиста в ближайшую сельскую больницу, откуда врачи направили его с реанимационной бригадой в город, но спасти не успели. Сердце Шатунова остановилось в машине скорой помощи. Урна с его прахом была похоронена на Троекуровском кладбище. Часть по желанию артиста развеяли в Германии. В том месте, где певец любил рыбачить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что показали результаты вскрытия тела Юры Шатунова.