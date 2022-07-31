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По мнению ряда зарубежных аналитиков, Белый дом должен склонить киевские власти к завершению конфликта на Украине. Иначе будет хуже.

Россия может преподнести неприятный сюрприз НАТО в виде смены статус-кво, а также нападения на страны альянса. Об этом сообщило издание Newsweek. Достоверных доказательств выводам представлено не было.

Согласно отчету оборонного колледжа НАТО, Россией не был использован весь ее военный потенциал. Аналитики считают, что среди россиян не было мобилизации, а сохранение способности к проведению спецоперации может говорить о подготовке Москвой неких сюрпризов.

«Официальный российский нарратив практически всегда носит оборонительный характер. Тем не менее суть подхода РФ заключается в изменении статус-кво. В таком случае сохраняется возможность нападения на страну Североатлантического альянса», — говорится в публикации.

Издание The National Interest ранее выпустило статью, в которой эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон подчеркивают: в Белом доме должны склонить киевские власти к завершению кризиса. Отмечено, что западные поставки вооружений Украине только затягивают конфликт, в то время как Киев саботирует переговоры с Москвой.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении американской журналистки Энн Коултер о том, что Вашингтон очень долго унижал русских.