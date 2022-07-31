Путин утвердил новый Корабельный устав Военно-морского флота и Морскую доктрину

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Глава государства подписал документы перед началом торжественного парада в Санкт-Петербурге.

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил в Санкт-Петербурге торжественную церемонию по случаю Дня военно-морского флота РФ. Перед началом парада глава государства подписал указ «Об утверждении Корабельного устава Военно-морского флота». Соответствующий документ появился на официальном сайте Кремля.

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — отмечается в сообщении.

Кроме того, российский лидер утвердил Морскую доктрину. Документ также вступает в законную силу со дня подписания.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит на предстоящей церемонии с речью. Представитель Кремля отметил, что в этом году празднование ВМФ будет особенно красочным и насыщенным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин по традиции поприветствовал личный состав кораблей ВМФ в Кронштадте.