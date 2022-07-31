Путин поприветствовал личный состав кораблей ВМФ в Кронштадте

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Президент России по уже сложившейся традиции примет участие в Главном военно-морском параде вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Российский лидер Владимир Путин обошел на катере парадную линию кораблей в Кронштадте и поприветствовал личный состав судов перед началом основной части Главного военно-морского парада. Он начнется в Северной столице через считанные минуты. Президент поздравил экипажи с Днем Военно-Морского Флота (ВМФ).

По уже сложившейся традиции, главу государства на праздничных мероприятиях сопровождает министр обороны России Сергей Шойгу. Кроме того, участие в параде примут главком ВМФ Николай Евменов и временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.