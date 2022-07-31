В НАСА обвинили Китай в сокрытии данных о полетах ракет-носителей

Глава НАСА Нельсон раскритиковал Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

Как отметил директор агентства Билл Нельсон, такие «тайны» несут прямую угрозу жизни населения Земли.

Руководитель НАСА Билл Нельсон раскритиковал Китай за отказ предоставить данные о траекториях полетов ракет-носителей. Как объяснил бывший астронавт, Пекин должен был отдать информацию о вернувшейся на землю ракете Long March 5B («Чанчжэн-5В»).

Как отметил руководитель НАСА, подобное сокрытие данных не только подозрительно, но и опасно: возможные обломки ракет могут понести серьезную угрозу гибели людей и разрушения построек.

«Китай не предоставил данные о траектории полета ракеты-носителя Long March 5B („Чанчжэн-5В“), которая вернулась обратно на Землю. Это необходимо делать, чтобы ответственно использовать космос и защищать жизни людей на Земле», — написал Нельсон в своем аккаунте.

Билл Нельсон, космонавт руководитель НАСА. Фото: www.globallookpress.com / NASA

Ракета-носитель «Чанчжэн-5В» с лабораторным модулем «Вэньтянь» для китайской орбитальной станции «Тяньгун» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 24 июля.

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