Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе
Денис Птицын 13
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Погибших в результате атак нет, пострадавшим оказана необходимая помощь.
Штаб Черноморского флота был атакован беспилотником, предположительно принадлежащим ВСУ, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в официальном Telegram-канале.
По предварительным данным пострадали пятеро человек. Им всем оказали своевременную медицинскую помощь.
Губернатор Севастополя уточнил, что из-за сложившейся ситуации праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-Морского флота России в городе отменены.
Власти попросили горожан сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.
На месте инцидента работает ФСБ, обстоятельства происшествия выясняются.