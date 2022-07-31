В городах России стартовали мероприятия в честь Дня Военно-Морского флота

Фото, видео: отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота

В морских гаванях России проходят парады, на которых демонстрируется вся мощь российского флота.

Первыми празднования в честь Дня Военно-Морского флота России начались во Владивостоке. В 2022-м торжественный парад прошел в бухте Золотой Рог.

Как сообщает Минобороны России, открыл торжественный парад адмирал Сергей Авакянц на катере «Ураган». Он обошел парадный строй и поздравил каждый экипаж боевого корабля с профессиональным праздником.

После торжественного прохода судов была дана серией артиллерийских залпов. Их осуществили с борта фрегата «Маршал Шапошников».

Основные торжества в этом году пройдут в Санкт-Петербурге. Их возглавит верховный главнокомандующий ВС РФ, президент страны Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что покажут россиянам во время Главного военно-морского парада в Петербурге.