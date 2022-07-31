«Бросается в глаза»: одна фраза Федора Добронравова раскрыла его истинное лицо

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Персонаж артиста в знаменитой комедии во многом показал его настоящий характер.

Дублер актера Федора Добронравова рассказал, по какому единственному слову он понял проникновенность артиста к своей роли в сериале «Сваты». По словам Сергея Сманцера, в реальности звезда комедии такой же простой и добрый, как и его герой Иван Будько.

Познакомиться со знаменитостью каскадеру удалось во время съемок седьмого сезона сериала. Сманцер вспомнил, как обратился к артисту с просьбой сфотографироваться. Тогда Добронравов проходил мимо гримерной коллеги по цеху Татьяны Кравченко, игравшей роль Валентины Будько. Артист попытался открыть дверь, но она оказалась заперта.

«Дернул за ручку, но было заперто, тогда он сказал: «Ля — закрылись!». И вот это «ля» так бросается в глаза, понимаешь, что Добронравов такой же и в жизни, как в «Сватах», — приводит слова Сманцера сайт KP.RU.

Также дублер рассказал и об остальных актерах комедии. По его мнению, все артисты из сериала очень активные и энергичные в реальной жизни и схожи со своими персонажами на экране.

Однако приятная атмосфера на съемках «Сватов» разрушилась уже в этом году из-за политических разногласий. Украинская актриса Анна Кошмал ополчилась на коллег по цеху из-за разной позиции на спецоперацию России. Звезда даже добавила Федора Добронравова в свой «черный список» и посчитала врагом Незалежной. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на этот поступок отреагировал сам актер.