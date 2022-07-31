Полина Гагарина рассорила поклонников из-за новых фото в купальнике

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Тело знаменитости выгладит стройным и подтянутым, но не все подписчики певицы с этим согласны.

Российская певица Полина Гагарина удивила поклонников стройной фигурой. Однако не все нашли ее тело красивым, часть аудитории обвинила исполнительницу в излишней худобе. Мнения подписчиков разделились и теперь в соцсетях артистки разразились горячие споры.

«Яблоком раздора» стала фотография, где Гагарина позирует в раздельном бежевом купальнике. На кадре можно разглядеть ее худой живот и стройные ноги, а саму публикацию звезда подписала одним словом: «Каникулы».

Полина Гагарина выложила откровенное фото с отдыха. Фото: Instagram * / gagara1987

Но далеко не все поклонники пожелали ей хорошего отдыха, большая часть фолловеров обратила внимание на тело артистки.

«Ну зачем так себя истощать?»;

«Немножко поправиться надо»;

«Поправляться надо! А то кожа да кости!»;

«Тебя надо покормить»;

«Борща дайте», — негодуют подписчики.

При этом другая часть поклонников не согласна с мнением обеспокоенных пользователей и отметила стройность, изящность и легкость фигуры певицы. Некоторые даже заявили, что внешность Полины воплощает красоту в чистом виде.

«Идеальная женская красота»;

«Такая тоненькая, воздушная. Полина, вы прекрасны в своем великолепии»;

«Выглядит, как моя 17-летняя дочь»;

«Полина, ты такая красивая женщина», — похвалили юзеры.

Хорошая фигура и ухоженная внешность очень важны для медийного человека, ведь за его жизнью наблюдают миллионы зрителей. Ранее 5-tv.ru рассказывал о сбросивших десятки килограммов и изменившихся до неузнаваемости знаменитостях.

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